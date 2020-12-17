Köylerde stabilize yol çalışmaları başladı

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından il genelinde bulunan köylerin, köy içi stabilize yol çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından alt yapı tamamlanan köylerin, köy içi stabilize yol yol çalışmalarına başlanıldığını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “İl Özel İdaresi olarak 2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmaların sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte yeni bir yıla girmenin de heyecanını yaşamaktayız. Adıyaman İl Özel İdaresi olarak sonuna doğru gelmekte olduğumuz bu yılda, ilimiz geneli 3 bin 500 kilometre yol ağına sahip köy yollarının birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarını, yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikle bu yıl içerisinde altyapı çalışmalarının yeni bittiği ve kilitli parke taşı çalışmalarının bahar mevsimine kaldığı köylerimizde yolların çamur olmaması için köy içi stabilize çalışmalarına 8 ayrı ekip ile başlamış bulunmaktayız. Adıyaman merkez ve ilçelerinde yaşanabilecek yağmur ve kar yağışı ile herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için ekiplerimiz ve araçlarımız hazır bekletilmekte ve gerekli tüm çalışmalar aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bunun dışında kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte ilimiz geneli köy yallarımızın 7/24 açık olması için yapılacak tüm hazırlıklar, Valimiz Mahmut Çuhadar’ın onayıyla, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sami Işık’ın idaresinde, çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle devam ediyor. İnşallah herhangi bir mağduriyet oluşmadan ve vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamadan kış ayını sağlıklı bir şekilde geçiririz. Bu vesileyle kış mevsimde hummalı bir çalışma gerçekleştirecek olan tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim" diye konuştu.