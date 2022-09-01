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Köy yakınlarındaki anız yangını korkuttu
Adıyaman’da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
ADIYAMAN 01.09.2022, 13:15
Adıyaman’da çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Paşamezra Köyü yakınlarında bulunan arazilerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangının yerleşim yerlerine yaklaşması paniğe neden oldu. Köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım isterken bir yandan da traktörlerle yangının önünü kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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