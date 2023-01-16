Köy okulu öğrencilerine mont dağıtıldı

Adıyaman Merkez Pınaryayla ve Kovuk köylerindeki ilkokul öğrencilerine, Adıyaman Üniversitesinin (ADYÜ) koordinasyonunda hayırsever iş adamlarının destekleriyle mont dağıtımı yapıldı.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan 200 adet mont ve kaban Pınaryayla ve Kovuk ilkokulundaki öğrencilere verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Pınaryayla İlkokulu Müdürü Fatih Boybey, Köy Muhtarı Ebubekir Şahin ve okul öğretmenlerinin yer aldığı etkinlik, güzel ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Anlamlı kampanyaya destek veren Prof. Dr. Mehmet Turgut ve beraberindeki heyet, çocukların mutluluğunu paylaşmanın hazzını yaşadı.

Öğrencilerin mutluluklarının gözlerinden okunduğu etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Üniversitemiz öncülüğünde başlatılan ve hayırsever iş adamlarının destekleriyle büyüyen kampanya, evlatlarımızın yüzlerinde tebessüme neden oldu. Bu, bizleri çok mutlu etti. Kampanya çerçevesinde Pınaryayla ve Kovuk köylerinde bulunan ilkokul öğrencilerine yardım eli uzatıldı ve 200 adet mont ve kaban sahiplerine teslim edildi. Soğuk kış günlerinde en anlamlı bağışın bu olacağını düşündük. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu yardım kampanyasının öğrencilerdeki mutluluğunu görünce ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Benzeri etkinliklerimiz artarak devam edecek. En ücra köşeye kadar dokunmadık kalp bırakmamayı hedefliyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Pınaryayla İlkokulu Müdürü Fatih Boybey ve Köy Muhtarı Ebubekir Şahin ise, kampanyaya destek veren Rektör Mehmet Turgut başta olmak üzere, tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.