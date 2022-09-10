Köy öğretmenleri okulu yeni eğitim yılına hazırladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü İlkokulundaki öğretmen ve idareciler, okulun genel temizlik çalışmasını yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı.

Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü İlkokulunda görev yapan 7 öğretmen, köydeki öğrencilerin güzel bir ortamda eğitim görmesi için okulda temizlik çalışması başlattı.

Okulun tüm pencere ve sınıflarını temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiren öğretmenler ayrıca sıraları tamir edip bahçeyi de düzenledi.

Öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görmesi için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Bağbaşı İlkokulu Müdürü İrfan Boztemuz, “Okulumuzun idareci ve öğretmenleri ile beraber camları sildik, sınıfları koridorları yıkayıp temizledik. Kısacası okulumuzun genel bir temizliğini yaptık. Bakım ve onarımı ile ilgili de gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz geldiğinde pırıl pırıl bir okulla karşılaşmış olacak. Okulumuz yeni eğitim ve öğretime hazır. Öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.