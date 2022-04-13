Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi’nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurmak istedi. Polislerin dur ikazlarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden 8.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.