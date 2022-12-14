Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da, durumundan şüphelenerek kovalamaca sonucu yakalanan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi üzerinde devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurulmak istendi. Polisin dur ikazlarına uymayan araç ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Karapınar Caddesi üzerinde önü kesilerek durdurulan araçta bulunan 1’i kadın toplam 3 şahıs araçtan indirilerek arandı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.