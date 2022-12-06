Korumasız gençlerin sporla güçlendirilmesi konuşuldu

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ve Aktiviteleri ile Güçlendirilmesi Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin “Sporla Buluşuyoruz” FRIT II fonuyla hayata geçirilen “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ve Aktiviteleri ile Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, proje çerçevesinde Geçici Koruma altındaki Suriyeli gençlerin Türk toplumuyla sosyal uyumunu geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla Adıyaman merkezde yapımına başlanan Spor Salonu ile Gölbaşı ilçesinde yapılmakta olan Gençlik Merkezinin amacı ve kentteki sportif aktiviteler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakanlık Proje Koordinatörü Başak Ekinci’nun sunumu öncesinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Avrupa Birliği Delegasyonu Altyapı Program Müdürü Michel Cat, KfW Alman Kalkınma Bankası Kıdemli Proje Koordinatörü Jülide Oğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş açılış konuşması yaptı.

Vali Mahmut Çuhadar konuşmasında, projenin öneminden bahsederek, “FRIT II programı altında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası ( KfW Kalkınma Bankası) yürütücülüğünde, Avrupa Birliği’nin finansman desteğiyle yürütülen bir proje, Türk ve Suriyeli mültecilerin sosyal uyumuna yönelik bir tesisleşme projesidir.

Proje ile mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu seçilmiş illerde gençlik ve spor tesislerine erişimi artırmak, Geçici Koruma altındaki Suriyeli (GKAS) gençlerin Türk toplumuyla sosyal uyumunu geliştirmeye katkıda bulunmak, Proje bölgelerinde mevcut tesis sayısını arttırarak sporu teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde 22 adet tesis yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede ilimiz merkezinde 21 milyon 703 bin 158 TL yatırım bedeli ile Spor Salonu, Gölbaşı ilçemizde 34 milyon 131 bin 109 TL yatırım bedeli ile Gençlik Merkezi yapımına başlanmıştır.

Koruma altındaki gençlerin ve vatandaşlarımızın spor altyapısının güçlendirilmesi, gençlik çalışmaları ve organizasyon becerilerinin arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen bu proje ile ilimiz Merkez ilçesi ve Gölbaşı ilçesinde gençlik ve spor alanında tesisleşme atılımında bir eşik daha aşılmış olacaktır” dedi.