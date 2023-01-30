Koru Parkta ağaç dikimine başlandı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları parklarda da devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesi sınırında bulunan, Akıllı Kavşak civarında yapımı devam eden Koru Parkta ağaç dikimine başladı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Yaklaşık 30 bin metre karelik alana yapılacak ve içerisinde kamelyalar, yürüyüş-bisiklet yolu, çocuk oyun grupları ile fitness-spor alanlarının bulunacağı ve 3’te 2’si ağaçlarla kaplı olacak Koru Parkta ağaç dikimine başladık.

Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmaları sürdürüyoruz. Parktaki ağaç dikme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.