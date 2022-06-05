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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolü kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 05.06.2022, 17:17
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolü kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Serap Ata idaresindeki 34 UT 9042 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Kuyulu mevkiinde akşam saatlerinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak daha sonra takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serap Ata yaralanırken otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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