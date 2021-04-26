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Kontrolden çıkan traktör şarampole girdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole giren traktörün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

ADIYAMAN 26.04.2021, 14:40
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Kontrolden çıkan traktör şarampole girdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole giren traktörün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali A., idaresindeki 02 ABT 303 plakalı traktör, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köyü yakınlarında tarla sürdüğü esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör burada şarampole girdi. Traktör direksiyonunun hızlı ve sert şekilde dönmesi sonucu Sürücü Ali A., elinden ve parmaklarından yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ali A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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