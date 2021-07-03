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Kontrolden çıkan tır şarampole girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tır levhalara çarparak durabildi.

ADIYAMAN 03.07.2021, 13:38
Kontrolden çıkan tır şarampole girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole giren tır levhalara çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Kadir Uğur idaresindeki 24 AAG 741 plakalı tır, Gölbaşı- Malatya Karayolu 9’uncu kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Şarampole giren tır yol kenarlarında bulunan yön levhalarına çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tırda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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