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Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.

ADIYAMAN 28.09.2021, 11:41
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, N.T idaresindeki 34YR 4921 plakalı otomobil, Yunus Emre mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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