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Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak ters döndü.

ADIYAMAN 16.05.2021, 16:19
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine giden Ahmet G., idaresindeki 06 AYN 49 plakalı Renault marka otomobil, Altınşehir Köprülü Kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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