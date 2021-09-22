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Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 22.09.2021, 08:34
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgilere göre, Ali Korkut sevk ve idaresindeki 27 ADP 499 plakalı Renault marka otomobil, Atmalı köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yolculardan Sümeyra Korkut, Eyüp Korkut, Miraç Seyit Korkut yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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