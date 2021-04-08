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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 08.04.2021, 11:00
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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 3 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 AAV 076 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Meryem A., Muhammed A., ve Selim A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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