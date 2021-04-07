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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 07.04.2021, 13:27
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Adıyaman Valiliği yakınlarında Muhammed Mustafa Sarıkaya idaresindeki 02 ABH 121 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücüsü Sarıkaya, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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