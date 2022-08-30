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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 30.08.2022, 17:19
Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman K., idaresindeki 02 BF 071 plakalı otomobil ile Ozan A., idaresindeki 46 ADF 175 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ozan A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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