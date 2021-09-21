banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 21.09.2021, 10:51
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.E., idaresindeki 02 AAU 090 plakalı hafriyat kamyonu Adıyaman- Kahta Karayolu Bırcik Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan R.H., isimli bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kamyon içerisinden çıkarılan R.H., isimli yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0