Kömür sobaları satışları başladı

Adıyaman’da havaların soğumasıyla beraber soba satışları başladı.

Havaların soğumasıyla beraber başlayan soba satışlarının genellikle köylüler tarafından alındığı belirtildi. Daha önceden günde 9-10 soba satışının yapıldığını vurgulayan esnaflar bu satışların günde 2-3’e kadar düştüğünü dile getirdi. Sobanın verdiği tadı hiçbir ısıtıcının vermediğini ifade eden esnaflar, soba satışlarının bin TL’den başlayıp 2 bin 500 TL’ye kadar çıktığını belirtti. Soba satıcıları, kömür sobalarının yavaş yavaş tarihe karıştığını dile getirdi.