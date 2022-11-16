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Komşu esnafların kavgasını polis ayırdı
Adıyaman’da, komşu olan iki esnaf arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
ADIYAMAN 16.11.2022, 17:26
Adıyaman’da, komşu olan iki esnaf arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan iki esnaf arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden esnaflar ve yakınları bir birinden şikayetçi olmayınca olay yerinden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.