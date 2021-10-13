Adıyaman’ın Besni ilçesinde ki Kızılin Kanyonu tarihi 3-4 katlı mağaraları ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

Onlarca tarihi yapının yer aldığı Kızılin Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor. Besni Kaymakamlığı, kanyonun turizme kazandırılması için 2 adet tekneyi hizmete sunacak. Besni Kaymakamı Nazlı Demir’in ev sahipliğinde, Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş ve beraberindekiler tekne ile Kızılin Kanyonunu gezerek, restore edilen tarihi Kızılin Köprüsünü inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini belirterek, “Adıyaman’ın Besni ilçesinin en güzide köşelerinden biri Kızilin Kanyonunu tekne ile gezme fırsatı bulduk. Gerçekten bir doğa harikası, Türkiye’de ki tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerekir. El değmemiş, henüz keşfedilmemiş alanlar. Turizme kazandırmak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra yapacağız. Kaymakam hanım zaten buraya ayrı bir önem veriyor sağ olsun. Bizde gerekli desteği vereceğiz inşallah. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Adıyaman bir açık hava müzesi konumundadır. Tarihi, coğrafyası ve doğasıyla muhteşem güzelliklerin yer aldığı bir kent. Kızılin Kanyonunun bütün saklı güzellikleri görerek bir seyahat yaptık. Harikaların olduğu çok özel bir bölge, Adıyaman’da tarihi ve turizmi yansıtalım derken doğal güzelliklerini, barajıyla beraber nasıl sunabiliriz derdindeyiz. Çok keyif aldığımız bir seyahat oldu. Bence herkes gelip buraları görmeli” diye konuştu.