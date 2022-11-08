Adıyaman’da, bir birine temas etmesi sonucu kıvılcım atan elektrik telleri korkuttu.

Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 14 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında bulunan elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu kıvılcımlar meydana geldi. Çıkan kıvılcımlar havai fişekleri andırırken bir anlık korkuya kapılan mahalle sakinleri durumu elektrik arıza şirketine bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesi ve müdahalelerde bulunması arıza düzeltildi.