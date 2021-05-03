banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı

Kısıtlamanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası kesildi.

ADIYAMAN 03.05.2021, 22:23
Kısıtlamanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası kesildi.

Tüm Türkiye’de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında 199 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 1 kişiye karantina ihlalinden, 17 kişiye maske takmamaktan, 7 iş yerine ise kısıtlama faaliyet saatine uymamaktan cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın ilk beş gününde toplam 667 bin 350 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
Yorumlar (0)
20°
açık