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Kış hazırlıkları sürüyor

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNDE AŞIRI YAĞIŞLARDAN SONRA MEYDANA GELEN SEL OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN CUMHURİYET MAHALLESİNDE ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

ADIYAMAN 09.09.2020, 17:11
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Kış hazırlıkları sürüyor

Adıyaman Belediyesi, kış mevsiminde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen sel olaylarının önüne geçmek için Cumhuriyet Mahallesinde altyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

ASKİM tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi’nde daha önce yaşanan sel olaylarının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye yetkilileri, “Şehrimizde yoğun yağışların neden olduğu aşırı göllenme problemi yaşanan yerlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Daha önce Atatürk Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirdiğimiz müdahalelerin sonuncusunu Cumhuriyet Mahallesinde yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile bundan sonra meydana gelebilecek aşırı yağışlarda çevreyolunun sel sularına maruz kalmasını engellemeyi amaçladık. Gerçekleştirilen çalışma süresince sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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