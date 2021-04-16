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Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı ışıktan geçen araç sürüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

ADIYAMAN 16.04.2021, 13:39
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Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı ışıktan geçen araç sürüleri hakkında cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında kırmızı ışık denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında kırmızı ışıktan geçen her sürücü tek tek durduruldu. Kurallara uymayan sürücüler hakkında 314 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
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