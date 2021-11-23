Kılınç’tan Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Kasım Öğretmenler Günün kutladı.

Başkan Kılınç mesajında, görevini hakkıyla yerine getiren ve geleceğin teminatı olan çocukları yarınlara hazırlayarak önemli bir görev üstlenen tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin kutsal ve bir kadar da önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Başkan Kılınç, “Eğitim bir toplumun gelişmesi için en önemli etkenlerden birisidir. Eğitimin de temel taşı öğretmenlerdir. Geleceğin yöneticilerini yetiştiren öğretmenler her devirde büyük saygınlık görmüşlerdir. Gerek ülkemizin gerekse Adıyaman’ımızın en ücra köşesinde fedakarca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gayretleri her türlü takdire şayandır. Bu özel gün vesilesiyle ilimizin ve ülkemizin dört bir köşesinde görevlerini büyük bir gayret, aşk ve şevkle yerine getiren tüm öğretmenlerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.