banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Kılınç’tan karla mücadele eden personellerine teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’da etkili olan kar yağışı süresince büyük bir gayret ortaya koyan belediye personeline düzenlenen yemek programında teşekkür etti.

ADIYAMAN 30.01.2022, 15:47
Kılınç’tan karla mücadele eden personellerine teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’da etkili olan kar yağışı süresince büyük bir gayret ortaya koyan belediye personeline düzenlenen yemek programında teşekkür etti.

Kar yağışı sebebiyle yoğun bir mesai ortaya koyan belediye personeli ile onlara büyük destek veren mahalle muhtarları, STK’lar ve kurumlara teşekkür etmek için bir organizasyon tertipleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu sürecin el birliğiyle nelerin üstesinden gelinebileceğini gördüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile çalışmalara destek veren kurum ve STK’ların temsilcileri ile belediye personelleri katıldı.

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin de Adıyaman Belediyesinin tüm personelini gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bütün personellerine ve karlı mücadelede destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 24 saat kesintisiz çalışma yürüten belediyemiz, 550 personel ve 150 araçla vatandaşımızın sorununa anında çözüm üretmeye çalıştı. Başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin ve personelimizin sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında her mahalle için ayrı oluşturulan ekip içerisinde bulunan birim müdürleri, muhtarlar ve personeller, görev sahalarında bulunan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Profesyonel bir sistemle oluşturulan ve 4 bölgeye ayrılarak takibi ve koordinasyonu daha uygun hale getirilen karla mücadele ekipleri bir yandan vatandaşın yaşam standardını düşüren karı ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer taraftan da yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan belediyemiz, bu süre içerisinde şehirler arası yolculuk yaparken yolda kalan yada ihtiyaç duyan 500’e yakın vatandaşımıza sıcak bir ortamda barınma imkanı sağladı. Vatandaşlarımıza her şartta ve durumda hizmet götürmek için çeşitli STK’larla işbirliği de yapan belediyemiz, özellikle yolda kalan, hastaneye gidemeyen, ilaç ve mama alamayan, hatta nişan törenine gidemeyen çiftler için Zabıta ve Ulaşım Müdürlüğümüz tarafından oluşturduğu ekiplerin yanında, bazı derneklerimizden de destek alarak, zorlu şartlarda ihtiyacı olanların yardımına koştu. Yine Belediyemiz öncülüğünde, çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, odun ve kömür dağıtımı yapıldı. Şehrimizdeki birçok noktaya sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı. Hayvanı hasta olan şahıslara da destek verilerek hayvanlarının tedavisi gerçekleştirildi. Çatıda biriken kardan dolayı evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, bu ihtiyacını karşılayamayan tüm vatandaşlarımızın çatıları temizlenip, yemekleri ve ekmekleri evlerine bırakıldı. Binlerce hayvanın bulunduğu çiftliklerdeki hayvanların telef olmaması için çiftliklerin yolları açıldı. Ambulans öncelikli olmak üzere yolda kalmış tüm araçlara kurtarıcı desteğinde bulunuldu. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için, şehrimizin belli noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde 33 mahallemizde 70 cadde ile 2 bin 500 sokak temizlendi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve destek veren dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanı onlar" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11