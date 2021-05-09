Kılınç’tan Anneler Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yayımladığı mesajında tüm annelerin gününü kutladı.

Mesajına tüm anne ve anne adaylarının gününü kutlayan Başkan Kılınç, “Cennet annelerin ayaklarının altındadır hadisinde de açıkça ortaya konulmaktadır ki, annelerimizin yeri oldukça önemlidir. Bu kadar önemli bir makama sahip olan annelerimizi yılın sadece bir günü değil, her günü güzel bir şekilde hatırlayıp, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamak tüm evlatların en asli görevleri arasında olmalıdır. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren tüm annelerin ve anne adaylarının ve özellikle de şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.