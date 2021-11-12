Kılınç’tan, Adıyaman FK’ya destek

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Futbol Kulübüne Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı için 500 bilet alarak, destekte bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Adıyaman Futbol Kulübüne yeniden başarılı sonuçlar alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Bu sezon mücadele ettiği 2. Lig’de istediği sonuçları bir türlü alamayan Adıyaman Futbol Kulübüne desteklerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Kılınç, taraftarın çağrısına kulak vererek, Serik Belediyespor maçı için 500 adet bilet aldıklarını açıkladı.

Başkan Kılınç, “Taraftar gruplarımızdan gelen çağrıya kayıtsız kalmadık. Hafta sonu oynanacak Adıyaman Futbol Kulübü maçında 500 bilet desteğinde bulunuyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz her daim devam edecek” diye konuştu.