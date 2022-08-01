Kılınç, yatırımları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı tamamlanan gençlik merkezi ile inşaat çalışmaları devam eden taziye evi ve camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarı alanında yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılması planlanan Gençlik Merkezi ile aynı alanca inşaat çalışmaları devam eden taziye evi ve camii inşaatını inceledi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki yatırımları inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "Eski Şire Pazarı yerleşkesine yaptığımız Gençlik Merkezi’nde ve Gençlik Merkezi’nin yanında hayırsever işadamının yaptırdığı camii inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bu önemli projelerimiz mahalle sakinlerimize ve ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kılınç, incelemeler sırasında işçilere de kolaylıklar diledi.