Kılınç, yatırımcıları Adıyaman’a davet etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren ‘Ayakkabı kent’ projesiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen yatırımcıları makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen çalışan ve üreten gençler programı çerçevesinde Adıyaman Belediyesi tarafından inşaat çalışmalarına başlanan ’Ayakkabı kent’ projesi ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gelen yatırımcıları ağırladı.

Adıyaman’da yeni bir istihdam kapısı oluşturmak için ilk günden itibaren projenin üzerinde hassasiyetle duran Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına başladıktan hemen sonra, yatırımcıları da Adıyaman’a davet etti. Hedeflerinin Adıyaman’ı ayakkabı üretim merkezi haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, sektör temsilcileriyle yaptıkları ziyarette istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak görev sınırlarımız içerisinde kalmayarak, şehrimizi sosyo-ekonomik anlamda daha da ileriye götürecek her türlü projenin ya içerisinde yer alıyoruz yada takipçisi olarak şehrimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan çalışan ve üreten gençler programı çerçevesinde yaptığımız başvuru da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarımız tarafından kabul edildi.

Kabulden hemen sonra inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde şimdi de sıra yatırımcıları ilimize davet etmeye geldi. Hedefimiz, Adıyaman’ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ayakkabı üretim merkezi olması, bunun için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Bugün bizi ziyaret eden sektörün öncü temsilcileriyle istişarelerde bulunduk. Bir kez daha bu önemli projenin Adıyaman’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.