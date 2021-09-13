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Kılınç, Furkan’a Köpek kulübesi hediye etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, otizimli Furkan’ı evinde ziyaret ederek çok istediği köpek kulübesini hediye etti.

ADIYAMAN 13.09.2021, 14:32
Kılınç, Furkan’a Köpek kulübesi hediye etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, otizimli Furkan’ı evinde ziyaret ederek çok istediği köpek kulübesini hediye etti.


Adıyaman’da yaşayan otizmli Furkan, sahiplendiği köpek için Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan kulübe isteğinde bulundu. Bu isteği yerine getiren Başkan Kılınç, Furkan’ı evinde ziyaret ederek, kulübeyi hediye etti.


Furkan ile bir süre sohbet eden Kılınç, “Otizimli kardeşimiz Furkan belediyemiz veteriner müdürlüğünden bir köpek sahiplendi. Sahiplendiği köpek için de bir kulübe istedi. Bizde bu isteğini kırmayarak, kardeşimize köpek kulübesi hediye ettik. Furkan’daki hayvan sevgisinin herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

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