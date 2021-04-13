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Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor

Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnafları bu kez Ramazan ayı dolayısıyla ziyaret etti.

ADIYAMAN 13.04.2021, 18:00
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Kılınç esnafların Ramazan ayını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnafları bu kez Ramazan ayı dolayısıyla ziyaret etti.

Şehrin en işlek noktalarından bulunan işyerlerine tek tek girerek hem onların, hem de vatandaşın Ramazan ayını kutlayan Kılınç, vatandaşlardan Ramazan ayı süresince korona virüs tedbirlerine daha sıkı uymalarını istedi. Başkan Kılınç’ın her fırsatta halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Kılınç’ın Ramazan ayını tebrik etti.
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