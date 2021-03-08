Kılınç, belediyenin kadın personellerinin gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye bünyesinde çalışan kadın personellerle bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Adıyaman Belediyesinin Altınşehir mahallesindeki sosyal tesisinde gerçekleşen ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile eşi Hürmet Kılınç’ın ev sahipliğini yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Mithat Töken, İnsan Kaynakları Müdiresi Aysun Hallaç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Bereket ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan kadın personeller katıldı.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Başkan Kılınç, kendilerini kırmayıp programa teşrif eden mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, “Sizlerin nezdinde, bizleri dünyaya getiren, büyüten, kişilik ve şahsiyet kazanmamızı sağlayan tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Son yıllarda maalesef gündemimizden düşmeyen kadına şiddet olaylarının da son bulmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç tarafından çeşitli hediyeler ve karanfil dağıtıldı.