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Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, bölge sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti.

ADIYAMAN 06.09.2021, 13:53
Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, bölge sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti.

Fen İşleri müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan Siteler Mahallesindeki Kavi Caddesinde de çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, burada vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, onların sorun ve sıkıntılarını diledi. Burada konuşan Başkan Kılınç, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Siteler Mahallesi Kavi Caddesinde sürdürülen asfalt çalışmalarını inceleyerek sorumlu arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak yolları halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

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