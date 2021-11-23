Kılınç, Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara’da yaptığı ziyaretlerde yeni projeler için destek sözü aldı.

Adıyaman’a önemli yatırımlar kazandırılması için sık sık gittiği Ankara’da çeşitli temaslarda bulunmaya devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son ziyaretinde de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara’daki temaslarına İller Bankası ziyaretiyle başlayan Başkan Kılınç, burada İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ve İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ile bir araya geldi.

Kılınç, il merkezindeki çevre düzenlemesi, tarihi dokuların restorasyonu ve sokak iyileştirmeleri için İller Bankası Genel Müdürü Büyük ile görüş alışverişinde bulunan ve projeler için destek istedi.

İller Bankası ziyareti sonrası kısa bir açıklamada bulunan Kılınç, “İlimiz için hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetler için önemli görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ile yaptığımız görüşmede, çevre düzenlemeleri, tarihi dokuların restorasyonu, alt yapı, bisiklet yolları ve sokak iyileştirme çalışmaları gibi projelerimize hibe desteği talebimizi ilettik. Verimli geçen görüşmeden ve yakın ilgisinden dolayı müdürümüze teşekkür ederim. Ayrıca, içme suyu şebekemizin yenilenmesi ve 10 bin metreküplük yeni depo projemizle ilgili de İller Bankası Genel Müdür Yardımcımız Emrah Baydemir ile bir görüşme gerçekleştirdik. Genel müdür yardımcımız, 21 milyon 400 bin Euro bedeli olan ve bu paranın tamamı hibe olan projenin ihalesinin Ocak-Şubat aylarında yapılacağı öngörüsünü bizimle paylaştı. İnşallah bu büyük projemizi el birliği ile tamamlayacağız” dedi.

Ankara temaslarına Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan ile devam eden Başkan Kılınç, burada da Adıyaman için çok önemli olan bir projenin sözünü aldı.

Ziyarette alınan kararla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan’ı makamında ziyaret ederek Atatürk Baraj Gölünün kenarındaki 200 dönümlük vahşi çöp depolama alanının rehabilite edip, yeşillendirmesi için fizibilite çalışması noktasında ortak hareket etme konularında anlaştık. Şehrimiz yeni bir yeşil alanı ve nefes alınabilir bir yaşam merkezine daha kavuşacak” diye konuştu.

Kılınç konuşmasının sonunda Adıyaman için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de dile getirerek bu konuda kendilerine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.