Kılınç, Ankara temaslarını değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve diğer önemli projeler için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Ankara’ya giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

Adıyaman için oldukça önemli olan kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve altyapı sorunları başta olmak üzere kentin birçok sorunu hakkında bilgi vermek ve bu projeleri kısa süre içerisinde hayata geçirmek için AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret eden Başkanı Süleyman Kılınç, Bakan Kurum’dan destek istedi.

Bakan Kurum’a gerek misafirperverliğinden dolayı, gerekse Adıyaman Belediyesine yaptığı araç desteğinden dolayı teşekkür eden Başkan Kılınç, “Hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gayretle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.