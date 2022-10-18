Kıbrıs’taki Adıyamanlılardan birlik ve beraberlik günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaşayan Adıyamanlılar, geçmişten gelen kültürlerini sürdürmek için birlik ve beraberlik günü düzenledi.

Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organizesinde, Kıbrıs’ta yaşayan Adıyamanlılar, İskele Piknik Alanında, Adıyaman’a özgü piknik, müzik, şiir ve sohbetlerin yer aldığı doğa buluşması gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve birçok yetkili ile Adıyamanlılar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kayalar, Adıyaman kültür ve değerlerini kuşaktan kuşağa aktarmak ve bunu bütün Kıbrıs halkına tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Başkan Kayalar, "Türkiye’de Adıyaman huzurun başkenti olarak bilinir. Dünyanın her tarafında Adıyamanlılar ise saygılı, dürüst, çalışkan ve vatanını seven insanlar olarak bilinir. Kıbrıs’ta da bu böyledir. Bir Adıyamanlılar olarak hemşerilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Bizler dernek olarak çok güçlü, saygın ve kaliteli bir yönetime sahibiz. Adıyaman ve Adıyamanlılar ile güzel vatanlarımız Türkiye ve Kıbrıs için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve birçok yetkilinin aramızda olması Kıbrıs’taki Adıyaman gerçeğini yansıtmakta ve bizleri onurlandırmaktadır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmasında, Adıyaman ile KKTC arasındaki anlamlı bağların daha da geliştiğini belirterek gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti halkı ile KKTC halkını birbirinden koparmak için birçok oyunlar oynanıyor. Aramızdaki gönül birliğiyle bu engeller teker teker ortadan kalkmaktadır. KKTC, Doğu Akdeniz’de çok önemli bir Türk devletidir. Artık bizim varlığımız, ülkemiz ve cumhuriyetimiz dünyanın her yerinde konuşulmaktadır. Anavatan Türkiye ile birlikte havada, denizde ve karada ulusumuzun hakkını ve hukukunu korumak, geleceğe umutla bakabilmek ve aynı ülküyü paylaşmak, hepimizin temennisidir. Daima çalışmamız, üretmemiz ve birbirimize destek olmamız gerekir. KKTC, birlik ve beraberliği ile bugünlere kadar gelmiştir. Adıyamanlıların bu birlik ve beraberlikleri, bir birlerine kenetlenmeleri bizleri mutlu etmektedir. Zengin bir tarih ve kültürel yapıya sahip olan Adıyaman’a selamlar gönderiyoruz” diye konuştu.

Program boyunca Türkiye’den Şair Fahrettin Çelik ile Grup Ezman Adıyaman’a özgü şiir ve türküler seslendirdi. Vatandaşlar piknik yapıp halaylar çekerek doyasıya Adıyaman kültürü yaşadı.