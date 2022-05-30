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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş (68) son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN 30.05.2022, 13:37
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş (68) geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti.

Hastane morgundan alınan Abdullah Tekeş’in cenazesi merkeze bağlı Kayatepe (Rezip) köyündeki camide öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Mahmut Çuhadar başta olmak üzere bir çok kamu kurum ve kuruluş müdürü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

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