Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde radar uygulamaları yaparak, hız limitini aşan sürücülere ceza uyguluyor.

Adıyaman’da kazaların önüne geçebilmek, vatandaşın can ve mal varlığını korumak için kent merkezinde radarlı denetim yapılıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radar uygulaması ve trafik kontrollerinde, hız limitini aşan ve trafik kurullarına uymayan sürücülere ceza kesiliyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarında otomobil, kapalı kasa kamyonet (Panelvan) tarzı araçlara 70, motosiklet, çekici tarzı araçlara ise 50 kilometre hız sınırı olduğu belirtildi. Trafik ekipleri, daha güvenli bir yolculuk için sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.