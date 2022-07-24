banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 24.07.2022, 13:22
Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde ikamet eden A.P., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahsı fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
29°
açık