Kendi evinin yolunu genişletirken köyün yolunu bozdu

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde bir kişi kendi evine yol yapmak isterken köyün içinden geçen yolu bozdu.

Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde A.Ö. isimli şahıs kendi evinin yolunu genişletirken köyün ortak yolunu bozdu. Çökme meydana gelen köy yolunun yapılması için Kaymakamlığa başvuruldu.

Kaymakam Muhammet Turgay, yolun bozulmasına neden olan şahıslar görüşerek, kendi imkanları ile yapmasını istedi.

Turgay, yolu bozun kişinin belirli süre içerisinde yolu yapmasını istedi.

Köyün içinden geçen bu yolun okul yolu olduğu, yayalar ve araçlar için tehlikeye neden olabileceği öğrenildi.