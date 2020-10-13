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Kemalpaşa Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, YENİ MAHALLEDE BULUNAN KEMALPAŞA CADDESİNDE ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI YAPILDI.
ADIYAMAN 13.10.2020, 15:56
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Mahallede bulunan Kemalpaşa Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıldı.
Adıyaman’da yoğun bir asfalt sezonunu tamamlamak üzere olan Adıyaman Belediyesi, daha önce altyapı çalışmaları yapılan Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi’nde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, daha önce ASKİM ekipleri tarafından altyapısı yenilenen cadde deki asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.
Mahalle sakinleri ise, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.
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