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Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı

Adıyaman’da, kedinin yakaladığı baykuş kurtarılarak doğaya bırakıldı.

ADIYAMAN 03.08.2022, 12:01
Kedinin ağzından alınan baykuş doğaya bırakıldı

Adıyaman’da, kedinin yakaladığı baykuş kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan semt parkında oturan bir grup genç, bir baykuşun kedi tarafından yakalandığını fark etti. Gençler baykuşu kurtarmak için kediyi kovalamaya başladı. Bu esnada gençlerden korkan kedi, ağzına aldığı baykuşu bırakarak kaçtı. Her hangi bir yarası bulunmayan ve oldukça korkan baykuş, bir süre bakıldıktan sonra gençler tarafından yeniden doğaya salıverildi.

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