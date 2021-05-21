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Kedi ve köpekler kimliklendirilecek

Adıyaman’da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için protokol imzalandı.

ADIYAMAN 21.05.2021, 16:03
Kedi ve köpekler kimliklendirilecek

Adıyaman’da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için protokol imzalandı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ile Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk arasında protokol imzalandı. Adıyaman’da ki kedi, köpek ve gelincikler veteriner hekimler tarafından kimliklendirilecek.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, sürecin önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydetti.

Öztürk, “Cipleri talep edip süreci başlatacağız. Bundan sonra sahipli veya sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin kimliği olacak, kayıt altına alınacak” dedi.
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