Kazada hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Gaziantep Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol, kendi otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonucu önceki gün hayatını kaybetti. Nurdağı’nda düzenlenen tören sonrası memleketi Adıyaman’a gönderilen Emrah Daşkol’un cenazesi merkeze bağlı Vartana köyünde toprağa verildi.

Vartana köyü Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı başta olmak üzere bir çok protokol üyesi ve Daşkol’un yakınları katıldı.