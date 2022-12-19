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Kazada hayatını kaybeden astsubay için mevlit okundu
Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol, vefatının 3.gününde mevlitle anıldı.
ADIYAMAN 19.12.2022, 15:59
Gaziantep’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol, vefatının 3.gününde mevlitle anıldı.
Gaziantep Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Emrah Daşkol, kendi otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonucu önceki gün hayatını kaybetmişti. Daşkol’un cenazesi
Nurdağı’nda düzenlenen tören sonrası memleketi Adıyaman’a gönderilmiş ve merkeze bağlı Vartana köyünde toprağa verilmişti. Daşkol, vefatının 3.gününde düzenlenen mevlit töreninde anıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Daşkol Ailesi ve yakınlarının katıldığı mevlit programında dualar edildi.