Kaymakamlar Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplandı

İlçelerin ihtiyaç ve talepleri ile devam eden yatırım ve projelerinin değerlendirildiği kaymakamlar toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş ve kaymakamlar katıldı. Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar, eğitim, sağlık, tarım, kırsal kesime yönelik hayata geçirilen KÖYDES projeleri, sosyal ve ekonomik alandaki hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi konuları istişare edildi.

Toplantıda ayrıca, yaklaşmakta olan 15 Temmuz etkinlikleri ile Kurban Bayramı hazırlıkları gözden geçirilerek, Covid-19 salgını nedeniyle sürdürülen faaliyet ve çalışmalar ile ilçeler bazında yürütülen aşılama durumu hakkında ilçe kaymakamları Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi sundu.

İlçelerin genel durumunun ayrıntılarıyla analiz edildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti ve yaptıkları çalışmalardan dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

Toplantı, il ve ilçeler bazında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin yapılan sunum ve değerlendirmeler ile sona erdi.