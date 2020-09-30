banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı

İL VE İLÇELER BAZINDA KIRSAL KESİME YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIM VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

ADIYAMAN 30.09.2020, 15:30
2
Kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı

İl ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş ve ilçe kaymakamları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ile bundan sonra yapılması gerekenler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca, okulların açılması dolayısıyla alınan tedbirlerin yanı sıra ilçelerin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0