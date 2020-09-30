Kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı
İL VE İLÇELER BAZINDA KIRSAL KESİME YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIM VE PROJELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.
İl ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.
Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş ve ilçe kaymakamları katıldı.
Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı.
Proje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ile bundan sonra yapılması gerekenler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca, okulların açılması dolayısıyla alınan tedbirlerin yanı sıra ilçelerin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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