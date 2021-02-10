Kaymakam ve başkandan esnafa geçmiş olsun ziyareti

Geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle çatısı çözen Besni Şire Pazarı esnafına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demir ve beraberindekiler yoğun kar yağışının yaşandığı kısımda incelemelerde bulunduktan sonra esnafla sohbet etti.